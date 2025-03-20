شكرا لقرائتكم خبر عن زلازل الجزائر.. هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب محافظة المدية والان نبدء بالتفاصيل

زلازل الجزائر

زلازل عام 2025

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة المدية الجزائرية.وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري في بيان، إلى أن مركز الزلزال حدد على بعد 9 كيلومترات شمال غرب ميهوب.ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.وفي ذات المنطقة كانت تعرضت أيضا لزلزال بقوة 4.3 درجات على سلّم ريختر.وحُدد مركز ‏الزلزال بـ 4 كيلومترات شمال شرق منطقة دراق في المحافظة نفسها.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها.كما يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.