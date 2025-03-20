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شكرا لقرائتكم خبر عن زلازل الجزائر.. هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب محافظة المدية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة المدية الجزائرية.
وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري في بيان، إلى أن مركز الزلزال حدد على بعد 9 كيلومترات شمال غرب ميهوب.
وفي ذات المنطقة كانت تعرضت أيضا لزلزال بقوة 4.3 درجات على سلّم ريختر.
وحُدد مركز الزلزال بـ 4 كيلومترات شمال شرق منطقة دراق في المحافظة نفسها.
كما يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.
الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.
الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.
الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.
وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري في بيان، إلى أن مركز الزلزال حدد على بعد 9 كيلومترات شمال غرب ميهوب.
زلازل الجزائرولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وفي ذات المنطقة كانت تعرضت أيضا لزلزال بقوة 4.3 درجات على سلّم ريختر.
وحُدد مركز الزلزال بـ 4 كيلومترات شمال شرق منطقة دراق في المحافظة نفسها.
زلازل عام 2025ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها.
كما يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.
تصنيفات الزلازل المختلفةتُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:
الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.
الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.
الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.