شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 7 شركات بالبورصة ترتفع بأكثر من 15% خلال ثالث أسبوع في رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 22 مارس 2025 09:00 ص
ارتفعت أسهم 7 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال ثالث أسبوع في شهر مارس الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:
1- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 15.49% ليصل إلى مستوى 1.640 جنيه.
2- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 18.70% ليصل إلى مستوى 177.990 جنيه.
3- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 19.27% ليصل إلى مستوى 1.040 جنيه.
4- أم بي للهندسة بنسبة 21.94% ليصل إلى مستوى 2.390 جنيه.
5- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 25.97% ليصل إلى مستوى 1.940 جنيه.
6- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 29.05% ليصل إلى مستوى 5.820 جنيه.
7- أسمنت سيناء بنسبة 29.48% ليصل إلى مستوى 40.890 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31677.58 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 10.28% ليغلق عند مستوى 11024.36 نقطة.
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