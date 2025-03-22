شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 7 شركات بالبورصة ترتفع بأكثر من 15% خلال ثالث أسبوع في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 7 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال ثالث أسبوع في شهر مارس الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 15.49% ليصل إلى مستوى 1.640 جنيه.

2- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 18.70% ليصل إلى مستوى 177.990 جنيه.

3- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 19.27% ليصل إلى مستوى 1.040 جنيه.

4- أم بي للهندسة بنسبة 21.94% ليصل إلى مستوى 2.390 جنيه.

5- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 25.97% ليصل إلى مستوى 1.940 جنيه.

6- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 29.05% ليصل إلى مستوى 5.820 جنيه.

7- أسمنت سيناء بنسبة 29.48% ليصل إلى مستوى 40.890 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31677.58 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 10.28% ليغلق عند مستوى 11024.36 نقطة.