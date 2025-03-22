شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. ماذا حدث في سعر الذهب عالمياً ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات كبيرة شهدها سعر الذهب العالمي بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، وخلال السطور التالية ننشر سعر الذهب اليوم في السوق المصرية، خلال تعاملات يوم السبت الموافق 22 مارس 2025.



أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا



تصريحات جيروم باول

تراجع سعر الذهب العالمي بسبب تعافي مستويات الدولار وعمليات البيع لجني الأرباح وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأمس، بينما يظل الاتجاه العام صاعد في ظل التخوفات من تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الحالية.

انخفض سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بدعم من تراجع سعر الذهب العالمي، وذلك بعد أن فشل السعر في الاستمرار في الصعود واختراق المنطقة السعرية الحالية، ولكن يبقى الاتجاه العام صاعد بالنسبة لسعر الذهب المحلي.

تراجع سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولار للأونصة، ليصل اليوم إلى المستوى 3021 دولار للأونصة حيث بدأ مؤشر الزخم يظهر علامات على البيع بعد فترة من التشبع بالشراء، وهو ما قد يدفع السعر إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.

صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع السياسة النقدية، بأن السياسات الأولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات يبدو أنها دفعت الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتًا على الأقل، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 ورفع توقعاته بشأن التضخم.

ودفع هذا المتداولين إلى المراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يكون لديه زخم كبير لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، خاصة مع سعيه لمزيد من الوضوح بشأن الاقتصاد وتأثير رسوم ترامب الجمركية.

لا يزال الذهب يتداول فوق مستوى 3000 دولار للأونصة الذي تجاوزه الأسبوع الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

أيضاً تستمر الغارات من الكيان الصهيوني على قطاع غزة مما يؤكد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، ليزيد هذا من التوترات الجيوسياسية في الأسواق ويزيد بشكل عام الطلب على الذهب.

قد نشهد الذهب ينخفض إلى المستوى 3000 دولار للأونصة لاستعادة بعض الزخم قبل استكمال الاتجاه الصاعد الذي يظل متاح بشكل كبير في ظل العوامل الحالية في الأسواق.