شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: الأطباء فى غزة مُنهكون والإمدادات الطبية الأساسية "على وشك النفاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونجا، الجمعة، إن الأطباء في قطاع غزة مُنهكون، وأن الإمدادات الطبية الأساسية على وشك النفاد، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى غزة منذ نحو 3 أسابيع جراء إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر.

ونبه لونجا - في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف - إلى أن خدمة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تأثرت بشكل كبير بنفاد إمدادات الوقود، وأنه لم يتبقَّ سوى 23 مركبة إسعاف من بين 53 كانت تعمل قبل إغلاق المعابر، بسبب نقص الوقود.

ولفت إلى أن نقص المياه في قطاع غزة؛ يؤدي لارتفاع معدلات الأمراض لا سيما بين الأطفال، مبرزا أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى مئات الاتصالات الهاتفية خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة، حيث تواصل إسرائيل إبادتها الجماعية.

وأضاف: "تفيد فرقنا بأن تأثير نقص المياه المزمن في غزة بات حادا بصورة متزايدة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وهذا يعني أن معدلات المرض آخذة في الارتفاع، لا سيما بين الأطفال".

ودعا لونجا إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية بأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكدا ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية القائمة لضمان تدفق مستدام وموسع للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء والوقود.