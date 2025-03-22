شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22-3-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ308 ريالات والان مع تفاصيل الخبر

يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا فى قطر، سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، إليكم آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السوق القطرية.

أسعار الذهب اليوم في قطر

-عيار 24 سجل 352.00 ريال



عيار 22 سجل 322.75 ريال

عيار 21 سجل 308.00 ريال

عيار 18 سجل 264.00 ريال

عيار 14 سجل 205.25 ريال

عيار 12 سجل 176.00 ريال

الاونصة 10949.75 ريال

الجنيه الذهب 2464.25 ريال



الأونصة بالدولار 3008.15 دولار

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

وطرح ترامب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، ومن المتوقع أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن الأثر المحتمل لسياسات إدارة ترامب، وقد قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.