شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إجازة العيد.. انعقاد الجمعية العامة لـ40 شركة بالبورصة أبرزها طلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، انعقاد الجمعية العامة العادية لعدد 40 شركة مقيدة للنظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات، وحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.

وتبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعربية للصناعات الهندسية، والعربية للمحابس، كما يعقد اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، للنظر في بيانات متابعة الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة، وكذلك المركز المالي وقائمة الدخل عن الفترة المالية من 1 يوليو 2024 وحتى 28 فبرارير 2025.

وفي اليوم التالي، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات البنك المصري لتنمية الصادرات، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ويوم الإثنين تعقد الجمعية العامة العادية لشركات الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وابن سينا فارما، والمصرية للأقمار الصناعية (نال سات)، والحصول على كوبون بقيمة 2 جنيه لسهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية.

ويوم الثلاثاء، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات بنك كريدي اجريكول مصر، ومصر للأسمنت قنا، والألومنيوم العربية، ودلتا للطباعة والتغليف، والشمس بيراميدز للإسكان والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية للاتصالات، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وانكوليس للتأجير التمويلي.

وفي نفس اليوم تنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، ضد رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال السابق، والعضو المنتدب الحالي، لطلب تعويض مالي بمبلغ 14 مليون جنيه لقيامهما بنشر إفصاحات مضللة بشأن شركة سبيد ميديكال مما تسبب في تكبدها خسائر مالية بسبب هذه الإفصاحات، وذلك لتعديل الطلبات الختامية.

ويوم الأربعاء 26 مارس، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وكونتكت المالية القابضة، واكت فاينانشال، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجي بي كوربوريشن، والنعيم القابضة، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وريكاب للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المصرف المتحد، وإعمار مصر للتنمية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وليسيكو مصر، وتنمية للاستثمار العقاري، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وإم بي للهندسة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وطاقة عربية.