شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سلبى فى سعر الذهب اليوم بتعاملات السبت 22 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت، خلال التعاملات المسائية عقب هبوط بحوالي 10 جنيهات لجميع الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المصرية.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري، إغلاق سلبي اليوم السبت، بعد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت قيمة جميع الأعيرة المتداولة، وسجل عيار 21 الأكثر تداولاً انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية.

وفقًا لأحدث التحديثات، بلغت أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولارًا للأونصة. هذا الارتفاع يأتي على الرغم من انخفاض السعر خلال آخر جلستين من الأسبوع.

يُذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع. ومع ذلك، أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.