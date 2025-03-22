الخليج اليوم .. غارات أميركية جديدة على مواقع الحوثيين في الحديدة وصعدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شنت مقاتلات أميركية، سلسة غارات جديدة استهدفت الجمعة، مواقع لجماعة الحوثي، في محافظتي الحديدة وصعدة غرب وشمالي اليمن.

وحسب وسائل إعلام جماعة الحوثيين، المصنفة على قوائم الإرهاب لدى أميركا والحكومة اليمنية، فإن المقاتلات الأميركية استهدفت بـ 6 غارات” منطقة الفازة في مديرية التحيتا بمدينة الحديدة، الساحلية غربي اليمن.

وتعد الحديدة، المُطلة على البحر الأحمر، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

كما أعلن إعلام الحوثيين عن قصف أميركي على مديرية ساقين بمحافظة صعدة شمالي اليمن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتكمن أهمية محافظة صعدة بكونها المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي.

وتأتي هذه التطورات غداة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بالقضاء على الحوثيين تماما”، على حد قوله.

وكانت الولايات المتحدة بدأت السبت الماضي ضربات جوية على ما وصفتها بأهداف للحوثيين، وقالت إن العملية تهدف لاستعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.