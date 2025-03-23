الخليج اليوم .. هجمات أميركية جديدة تستهدف مخازن وثكنات حوثية في مطار الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استهدفت غارات أميركية جديدة مواقع وثكنات عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، داخل قاعدة ومطار الحديدة الدولي على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن، وذلك ضمن موجة هجمات دشنتها الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب تستهدف قدرات جماعة الحوثي المصنفة منظمة إرهابية.

وتحدثت معلومات عن وقوع ثلاث غارات أميريية استهدفت، مساء السبت، مخازن وثكنات لجماعة الحوثيين في مطار الحديدة.

فيما أفاد سكان عن انفجارات عنيفة أعقبت الهجمات داخل المطار، وهو مطار مدني وقاعدة جوية عسكرية، تستخدمه الجماعة لعملياتها وأنشطتها العسكرية.

وقد كشف تحقيق سابق أجرته منصة "ديفانس لاين" استخدام الحوثيين مطار الحديدة الدولي الواقع في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة غرب اليمن، لأعمال عسكرية وتنفيذ تدريبات ومناورات حربية داخل المطار المدني وقاعدة الحديدة الجوية، إحدى أهم القواعد الجوية العسكرية التي تقع بجوار المطار الدولي بمدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وشنت القوات الأميركية خلال الأيام الماضية موجة من الهجمات استهدفت مواقع وقدرات لجماعة الحوثيين في الحديدة.

وتعتبر محافظة الحديدة مركزا استراتيجيا للحوثيين عسكريا وأمنيا واقتصاديا، وتقع فيها موانئ وقواعد عسكرية للجماعة وتعتبر منطقة عبور الأسلحة والدعم المتدفق للجماعة عبر خطوط تهريب من البحر الأحمر.

وخلال الأسابيع الماضية دفعت جماعة الحوثيين بتعزيزات وتحشيدات عسكرية وأسلحة متطورة ونقلت صواريخ إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر شمالي غرب اليمن.

ووفقا لمصادر "ديفانس لاين" كثفت جماعة الحوثيين تحركاتها العسكرية والأمنية في محافظة الحديدة، ووجهت تعزيزات عسكرية إلى مناطق تهامة ونقلت مقاتلين وأعتدة عسكرية تم توزيعها ونشرها في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.

كما قامت الجماعة بإعادة تخزين أسلحة وذخائر في قواعد عسكرية ومخابئ قامت بتطويرها بينها مخازن تحت الأرض، وفي مزارع ومنشئات حكومية في المناطق الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة.

عسكرة مطار الحديدة

كما كشف التحقيق قيام الجماعة المدعومة من إيران باستحداثات وإنشاءات وبناء تحصينات وأنفاق وملاجئ داخل المطار المدني والقاعدة الجوية، وفي المناطق القريبة والمقرات والمؤسسات التعليمية، وكشف كذلك بدء الجماعة إعادة تأهيل مدرج المطار خلال مدة الهدنة في محاولة لإعادة تشغيله لاستقبال رحلات مدنية وعسكرية.

وتستخدم الجماعة المطار لتنفيذ مناورات وتمارين عسكرية، وقيام الجماعة بإطلاق صواريخ وطائرات باليستية من داخل المطار، وتخزين أسلحة وذخائر بحرية وجوية متطورة داخل منشئات المطار.