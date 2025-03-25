الخليج اليوم .. وزير السياحة العماني: التأشيرة السياحية الخليجية قيد الدراسة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي إن التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج لا تزال قيد الدراسة بسبب ارتباطها بجهات رسمية وأمنية وتباين الرؤى أيضاً بين الدول، إضافة إلى مواقف معينة تجاه بعض الجنسيات من دول غير مستقرة.

واستضاف مجلس الشورى اليوم بجلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة وزير التراث والسياحة، إذ أكد أن ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى ملياري ريال في عام 2023.

في الوقت نفسه، أضاف وزير التراث والسياحة العماني، بأن القيمة المُضافة المباشرة للسياحة في عمان ارتفعت من 873 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى مليار ريال في عام 2023.

وقال إن العديد من المؤشرات تُشير إلى أن إسهام السياحة في الناتج المحلي سيصل إلى 3.5% بحلول عام 2030 مدعوماً بحجم الاستثمارات النوعية التي يجري تنفيذها والتي تقارب 3 مليارات ريال عُماني إلى جانب استثمارات نوعية يجري الإعداد لها في عدد من محافظات سلطنة عمان.

وبيّن الوزير سالم المحروقي أنه فيما يتعلق بالسياحة المحلية، فقد ارتفع عدد الزوار المحليين من 10 ملايين زائر في عام 2019 إلى 13 مليون زائر في عام 2023، كما ارتفع إنفاق السياحة المحلية من 732 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى 830 مليون ريال عُماني في عام 2023.