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الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة

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الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية عراقجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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