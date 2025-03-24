الخليج اليوم .. الضربات تتواصل.. غارات أميركية جديدة على الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تتواصل الضربات الجوية الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن منذ أيام.

وفي أحدث التطورات، استهدفت غارات أميركية مساء الأحد العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة شمال البلاد، وفق مراسل "العربية/الحدث".

مخازن أسلحة

كما أوضح أن الغارات طالت مخازن أسلحة للحوثيين في صنعاء.

كذلك أضافت مصادر "العربية/الحدث" أن غارتين أميركيتين استهدفتا مخازن أسلحة للحوثيين في سحار وساقين بصعدة.

في حين أفادت وسائل إعلام حوثية أن قصفاً أميركياً استهدف صنعاء.

وقالت إن القصف طال معسكر التموين العسكري في صنعاء.

كما أضافت أن غارتين أميركيتين استهدفتا محيط صعدة.

كذلك أردفت أن القصف الأميركي على صنعاء أسفر عن قتيل و15 جريحاً.

حملة جوية موسعة

يأتي ذلك فيما شهدت الحديدة غرب اليمن فجر الأحد، أعنف الغارات الأميركية، التي طالت مخازن أسلحة ومواقع حوثية، فضلاً عن مقر قيادة الحوثيين ومطار المدينة الساحلية.

يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة حملة جوية موسعة ضد الحوثيين.

فيما أعلن الحوثيون 4 مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ استئناف إسرائيل يوم الثلاثاء الفائت قصفها على قطاع غزة.

علماً أن الحوثيين أوقفوا هجماتهم على إسرائيل والبحر الأحمر منذ بدء سريان الهدنة في غزة يوم 19 يناير الماضي.