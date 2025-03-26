الهوية والجنسية" تدشن خطتها لعام المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الجديدة من شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، التي تنطلق في الأول من فبراير 2025، عدداً من أبرز المشاريع والمبادرات المبتكرة في مجالات الهوية والجنسية والإقامة والسفر والخدمات الاستباقية.

كما تنظم العديد من الفعاليات وورش العمل وجلسات العصف الذهني، التي تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل وبين أفراد المجتمع.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن شهر "الإمارات تبتكر 2025"، فرصة لتسليط الضوء على إبداعات كوادر الهيئة المواطنة وإبراز قدراتها وإنجازاتها في مجال الابتكار في تطوير العمليات والخدمات، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويعزز ريادة الدولة.

وأكد أن الابتكار يمثل توجهاً وهدفًا استراتيجياً وثقافة في بيئة العمل في الهيئة، وهو مكون أساسي من مكونات تقديم الخدمات الاستباقية للمتعاملين، وقد ساهم في تحقيق هذا الهدف، حرص الهيئة المستمر على إشراك المتعاملين والشركاء في تصميم وتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية الحكومية، وكذلك التطور المتسارع في التكنولوجيا وثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، التي أصبحت أداة رئيسية في تطوير الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية.

وتستهدف فعاليات الهيئة، خلال الدورة الحالية من شهر الابتكار الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، ونشر الوعي لديهم بمجالات عمل الهيئة ومشاريعها المستقبلية في مجال الهوية والجنسية وجوازات السفر والإقامة وشؤون الأجانب والتعداد السكاني وقواعد البيانات والسفر الآمن والمريح، حيث تتضمن مشاركة الهيئة في شهر "الإمارات تبتكر 2025" فعاليات وأنشطة مختلفة ومنصات للعرض في مختلف إمارات الدولة.

ومن خلال هذه المنصات سيتم عرض عدد من المشاريع الابتكارية للهيئة، ومنها مشروع السفر الذكي، ومشروع خدمات الربط المؤسسي، ومشروع وريدك هويتك، ومشروع ممر الإمارات السريع للمسافرين، ومشروع بصمة الوجه، إضافة إلى مشروع خدمات الهيئة 2.0، كما سيتم تنظيم المسابقات الثقافية والتوعوية وورش العمل وجلسات العصف الذهني، لترسيخ ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل، باشراك جميع فئات المجتمع من موظفين ومتعاملين وشركاء وغيرهم.