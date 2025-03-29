اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة

0 نشر
دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة العوير بدبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements