الامارات | الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد في قرية بالنيجر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد بقرية بجنوب غربي النيجر وأسفرعن مقتل وإصابة عشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة النيجرية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة الإرهابية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.