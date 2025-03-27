مبعوثو «حكماء المسلمين» يشاركون في إفطار جماعي بالمركز الإسلامي الثقافي بإيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - ليكو (وام)

شارك عدد من مبعوثي مجلس حكماء المسلمين إلى إيطاليا في حفل الإفطار الجماعي الذي نظَّمه مركز المدينة الإسلامي الثقافي في مدينة ليكو، بحضور عمدة المدينة ماورو جتينوني، وعضو المجلس البلدي إمانويلي مانزوني، ونائبة المحافظ باولا كڤالكانتي، ونائب رئيس أساقفة ميلانو القس بورتولو أوبيرتي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الدينية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني.

يأتي ذلك تجسيداً لحرص المجلس على ترسيخ قيم التعايش والتسامح، وسعياً لتوثيق روابط الأخوة الإنسانية وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، حيث أكد مبعوثو مجلس حكماء المسلمين أن الأديان والرسالات السماوية جاءت جميعها لإسعاد البشرية، ونشر قيم العدل والخير والمحبة والتعايش والسلام.

من جانبهم، رحَّب المشاركون بمبعوثي مجلس حكماء المسلمين، مشيدين بجهود المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والمواطنة والتعايش السلمي.