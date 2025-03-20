شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 20-3-2025 امام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20-3-2025 بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.