شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المئات يصطفون للحصول على البيض المجاني في شوارع نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

توزيع البيض في أمريكا

أسعار البيض في أمريكا

مزرعة "فارمرجاون"

الدمام - شريف احمد - اصطف مئات الأشخاص في مدينة نيويورك منذ صباح الجمعة في ثلاثة مواقع للحصول على واحدة من السلع الأكثر طلبا في البلاد وهي البيض.وتوزع 12 بيضة مجانا لكل شخص، بينما كان الناس ملتفين تحت وطأة البرد القارس خارج مطعم في هارلم، ينتظرون بصبر تسليمهم كرتونة.وبعد أقل من عشر دقائق، نفدت الـ 100 كرتونة، تاركة الكثيرين خالي الوفاض.وقالت جاكلين تيجافا، التي كانت واقفة في طابور امتد حول المبنى: "سمعت من الأخبار أنهم سيوزعون حوالي 1500 بيضة، أو ما شابه. حسنا؟ لقد جئت فقط لأنني كنت بحاجة إلى بعض البيض، ثم أنتظر هنا في الطابور، ولا أرى شيئا"وأضافت: يقولون إن البيض قد نفد، لم يكن يوجد أكثر من 20 شخصا، لذا لا أعرف ما حدث".وسجلت أسعار البيض في أمريكا ارتفاعًا قياسيًا الشهر الماضي، في ظل تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة مما أجبر مزارع الدواجن على ذبح أكثر من 168 مليون طائر منذ عام 2022.وقد يكون العثور على البيض على أرفف متاجر البقالة في مدينة نيويورك أمرا صعبا، وعندما يكون متاحًا، قد يكون سعره مرتفعًا.كانت مزرعة "فارمرجاون"، وهي مزرعة في بنسلفانيا بمساحة 128 فدانا (52 هكتارا) نظمت حملة توزيع البيض الجمعة، وتركز على توفير الغذاء العضوي للمجتمعات المحرومة.ونظمت "فارمرجاون" حملات توزيع بيض أخرى اليومي في حيي بروكلين وكوينز، كما وزعت المجموعة كراتين بيض مجانية في نيويورك الشهر الماضي.