الاقتصاد

صور.. المئات يصطفون للحصول على البيض المجاني في شوارع نيويورك

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الدمام - شريف احمد - اصطف مئات الأشخاص في مدينة نيويورك منذ صباح الجمعة في ثلاثة مواقع للحصول على واحدة من السلع الأكثر طلبا في البلاد وهي البيض.
وتوزع 12 بيضة مجانا لكل شخص، بينما كان الناس ملتفين تحت وطأة البرد القارس خارج مطعم في هارلم، ينتظرون بصبر تسليمهم كرتونة.

توزيع البيض في أمريكا

وبعد أقل من عشر دقائق، نفدت الـ 100 كرتونة، تاركة الكثيرين خالي الوفاض.
مئات الأشخاص في نيويورك يصطفون للحصول على البيض المجاني - موقع wfmj

وقالت جاكلين تيجافا، التي كانت واقفة في طابور امتد حول المبنى: "سمعت من الأخبار أنهم سيوزعون حوالي 1500 بيضة، أو ما شابه. حسنا؟ لقد جئت فقط لأنني كنت بحاجة إلى بعض البيض، ثم أنتظر هنا في الطابور، ولا أرى شيئا"
وأضافت: يقولون إن البيض قد نفد، لم يكن يوجد أكثر من 20 شخصا، لذا لا أعرف ما حدث".
مئات الأشخاص في نيويورك يصطفون للحصول على البيض المجاني - موقع wfmj

أسعار البيض في أمريكا

وسجلت أسعار البيض في أمريكا ارتفاعًا قياسيًا الشهر الماضي، في ظل تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة مما أجبر مزارع الدواجن على ذبح أكثر من 168 مليون طائر منذ عام 2022.
وقد يكون العثور على البيض على أرفف متاجر البقالة في مدينة نيويورك أمرا صعبا، وعندما يكون متاحًا، قد يكون سعره مرتفعًا.
مئات الأشخاص في نيويورك يصطفون للحصول على البيض المجاني - موقع wfmj

مزرعة "فارمرجاون"

كانت مزرعة "فارمرجاون"، وهي مزرعة في بنسلفانيا بمساحة 128 فدانا (52 هكتارا) نظمت حملة توزيع البيض الجمعة، وتركز على توفير الغذاء العضوي للمجتمعات المحرومة.
مئات الأشخاص في نيويورك يصطفون للحصول على البيض المجاني - موقع wfmj

ونظمت "فارمرجاون" حملات توزيع بيض أخرى اليومي في حيي بروكلين وكوينز، كما وزعت المجموعة كراتين بيض مجانية في نيويورك الشهر الماضي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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