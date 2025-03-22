شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 21 مارس 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ2860 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

السوق المصري يواكب التحولات العالمية في قطاع الذهب، في ظل متابعة حركة العرض والطلب في الأسواق الدولية، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت، والمتأثرة بالتطورات في البورصة العالمية، وأبرزها الحرب التجارية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي "ترامب".

أسعار الذهب في مصر اليوم

-عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

ووفقًا لأحدث البيانات شهدت أسعار الذهب عالميا تراجعًا طفيفًا، وسط قوة الدولار الأمريكي، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ويعزى هذا الارتفاع إلى إشارات من الفدرالي الأمريكي بشأن خفض محتمل لمعدلات الفائدة خلال عام 2025، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.