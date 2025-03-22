شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة اليورو.. تراجع ثقة المستهلكين إلى أقل مستوياتها منذ 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

ثقة المستهلكين في منطقة اليورو

ثقة المستهلكين في أوروبا

الدمام - شريف احمد - تزايد التشاؤم بين المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي مع التراجع غير المتوقع لمؤشر قياس ثقة المستهلكين إلى أقل مستوياته منذ 3 شهور.وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى سالب 5ر14 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 6ر13 نقطة خلال الشهر الماضي.وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 13 نقطة، وانخفض المؤشر خلال مارس إلى أقل مستوياته منذ ديسمبر الماضي.وجاء تراجع الثقة خلال الشهر الحالي بعد ارتفاعها بشدة في الشهر الماضي وبنسبة بسيطة في الشهر السابق عليه.كما تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 9ر13 نقطة خلال الشهر الحالي وهو أقل مستوى له منذ فبراير/شباط من العام الماضي.وقالت المفوضية الأوروبية إن ثقة المستهلكين تراجعت أكثر عن متوسط مستواها على المدى الطويل مرة أخرى.يذكر أن بيانات هذه المؤشرات تعتمد على المسح الذي أجري خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس.ومن المقرر نشر البيانات النهائية لمؤشر الثقة خلال يوم 28 من الشهر الحالي.