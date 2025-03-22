شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مزايا شريحة Tensor G5 فى سلسلة Google Pixel 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل سلسلة هواتف جوجل الذكية Pixel 10 هذا العام، إلى جانب شريحة Tensor G5 من الجيل التالي، جاء ذلك بعد ذهبت التوقعات بأن جوجل سوف تنتقل إلى شركة TSMC التايوانية هذا العام.

وسيصل Tensor G5 مع معالج الصوت، ومعالج الإشارة الرقمية (DSP)، ووحدة المعالجة الحرارية (TPU) من جوجل.

وأفاد موقع Android Authority أن الشركة تُخطط لنقل بعض مكوناتها الخاصة من الجيل الحالي من Tensor G4 إلى مجموعة شرائحها القادمة، وتشمل هذه المكونات معالج الصوت المُستمر (AoC)، ومعالج الذاكرة المساعد من جوجل Emerald Hill، ووحدة المعالجة الحرارية الرقمية (DSP)، ووحدة المعالجة الحرارية من جوجل Edge.

وتُلمح رسومات سلسلة هواتف Google Pixel 10 إلى تصميم مشابه لطرازات Pixel 9.

كما كشفت التقارير أن شريحة Tensor G5 ستتخلى عن دعم ترميزي الفيديو BigWave (AV1) من جوجل.

وستستخدم جوجل نواة VeriSilicon DC9000، لتمكن الهاتف الذكي من الوصول إلى مزود خدمة إنترنت مخصص من جوجل.

ومن المتوقع أن تصل شريحة Tensor G5 القادمة من جوجل مع العديد من التغييرات في مكوناتها في وقت لاحق من هذا العام.

من المتوقع أن تُصنع الشريحة باستخدام تقنية تصنيع 3 نانومتر من شركة TSMC، وقد تُحسّن الأداء والكفاءة مقارنةً بشريحة Tensor G4 التي طُرحت العام الماضي.

