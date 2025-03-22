الخليج اليوم .. الداخلية المصرية تضبط شركة تخصصت في النصب على الحجاج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، من ضبط شركة سياحة، تخصصت في النصب على الراغبين في زيارة الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، للحج والعمرة، إذ جمعت منهم ملايين الجنيهات، قبل أن تسقط.

وتروج هذه الشركة لعدد من برامج الحج والعمرة المختلفة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس"، وتمكنت بالفعل من جمع ملايين الجنيهات من الراغبين في أداء المناسك، بزعم تولي إجراءات تسفيرهم من البداية إلى النهاية.

وقال العميد أحمد محمود، من وزارة الداخلية، إن الشركة تخصصت في الترويج لرحلات الحج والعمرة، إذ تمكن أصحابها من استلاب أموال عدد كبير من الراغبين في أداء الشعائر في الأراضي المقدسة، وذلك من خلال ترويج برامج بتكلفة مغرية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أجهزة وزارة الداخلية تشن في الوقت الحالي حملة مكبرة لضبط الشركات التي تعمل من دون ترخيص، وتستغل اقتراب موسم الحج للنصب على المواطنين، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد كبير منها خلال الأسابيع الماضية.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية على مدى الأشهر الـ3 الأولى من العام الجديد 2025، ضبطت ما يزيد عن 15 شركة، تروج لبرامج رحلات دينية، وتعمل دون ترخيص، وتمكن عدد منها بالفعل من الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق خداعهم بهذه الرحلات.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمئات الإعلانات عن برامج للعمرة والحج، خاصة مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، لذلك على المواطنين الحذر عند التعامل مع هذه الإعلانات، والتوجه إلى الشركات المعتمدة، والتي تعلن عن سجلها التجاري وبطاقتها الضريبية على صفحاتها لتفادي التعرض للنصب.

في الوقت نفسه، طالب المصدر الأمني المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، أو شركات تعمل خارج إطار القانون أو دون أوراق رسمية، موضحا أنه يسهل معرفة ذلك، لأن أوراق الشركات ومستندات التعامل مع الجمهور، عادة ما تحمل إشارة إلى قانونيتها.

بدوره، قال الدكتور عمر شاهين، عضو غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر المصرية، إن الآونة الأخيرة تشهد نشاطا مكثفا من قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، لرصد الشركات التي تعمل خارج إطار القانون والمتخصصة في النصب على المواطنين.

وِأشار في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية إلى أن الشركة التي جرى ضبطها مؤخرا تعمل من دون ترخيص، وتخصصت في خداع المواطنين المصريين إذ توهمهم بتوفير تأشيرات الحج والإقامة مقابل الحصول على مبالغ طائلة منهم.

وتابع: "كثيرون دفعوا مبالغ كبيرة للقائمين على الشركة لتسهيل وتسريع الإجراءات، على الرغم من أنها لا تمتلك أي تصاريح رسمية.. والآن أصبحوا عاجزين عن استرداد أموالهم، التي سيتم التحفظ عليها كإجراء طبيعي على الأقل لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد شاهين ضرورة أن يتحرى المواطنون عن الشركات التي يتجهون إليها أو يمنحوها أموالهم، موضحا أن غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر لها موقع معروف على الإنترنت، بجانب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن من خلالها التعرف على الشركات التي تعمل بصورة قانونية.

وأردف: "بعض المجهود البسيط في البحث قد يحمي أي شخص من الوقوع فريسة لشركات وهمية تستهدف خداع الناس والحصول على أموالهم دون وجه حق، لذلك فإن البحث خطوة مهمة لحماية أموالك، وتأمين رحلات آمنة كذلك".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مداهمة قواتها لمقر شركة سياحية في منطقة العجوزة، وضبط القائمين عليها، إذ عثرت بحوزتهم على مستندات دعائية وصور جوازات سفر كانت تُستخدم في خداع المواطنين، وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق الرسمية.