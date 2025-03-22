شكرا لمتابعة خبر عن حكم إفطار من يعمل في درجات حرارة مرتفعة أو أعمال مجهدة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ يوسف سافاني، من علماء الأزهر الشريف، حكم إفطار من يعمل في درجات حرارة مرتفعة أو أعمال مجهدة.

وقال سافاني، خلال لقاء مع برنامج “يتفكرون” المذاع علي قناة العربية: “بالنسبة للأعمال الشاقة أو المجهدة التي يمكن للعامل أن يؤديها وهو صائم، إذا كانت المشقة شديدة جدا فهذه الأمور تقدر بقدرها”.

وتابع: “يجوز لمثل هذا النوع من العمال أن يفطر ويقضي يوما بعد رمضان، فهو أذا صام لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل”.