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حكم إفطار من يعمل في درجات حرارة مرتفعة أو أعمال مجهدة ..فيديو

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حكم إفطار من يعمل في درجات حرارة مرتفعة أو أعمال مجهدة ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ يوسف سافاني، من علماء الأزهر الشريف، حكم إفطار من يعمل في درجات حرارة مرتفعة أو أعمال مجهدة.

وقال سافاني، خلال لقاء مع برنامج “يتفكرون” المذاع علي قناة العربية: “بالنسبة للأعمال الشاقة أو المجهدة التي يمكن للعامل أن يؤديها وهو صائم، إذا كانت المشقة شديدة جدا فهذه الأمور تقدر بقدرها”.

وتابع: “يجوز لمثل هذا النوع من العمال أن يفطر ويقضي يوما بعد رمضان، فهو أذا صام لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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