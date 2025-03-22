بالصور.. صيحات مكياج تألقت بها مدونات الموضة خلال شهر رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:23 صباحاً - خلال شهر رمضان 2025، حرصت مدونات الموضة على التألق بأجمل الصيحات الجمالية التي تتماشى مع أجواء الشهر الفضيل، وقد اخترنا أجمل صيحات المكياج التي تنوعت بين الناعمة والخفيفة من جهة والبارزة من جهة أخرى، وشاركن إطلالاتهن مع المتابعين عبر إنستغرام إلى جانب أجمل الأزياء المناسبة لشهر رمضان.

ولجأت مدونات الموضة في رمضان 2025 إلى ألوان المكياج الناعمة والخافتة، فتراوحت ظلال العيون بين الزهري والنيود مع رسمات العيون البارزة؛ من خلال الأيلاينر والكحل الأسود، فيما جاء مكياج البشرة في معظمه مخملياً وموحداً مع أحمر الشفاه اللامع والمات، بحسب ذوق كل منهن، كذلك تألقن بتسريحات شعر ناعمة، أبرزها تسريحة الكعكة وتسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

فإذا كنتِ تبحثين عن مكياج جذاب يناسب ذوقك لتتألقي في الأيام القليلة المتبقية من شهر رمضان، لا تترددي في اتباع طرق مدونات الموضة والجمال في اختيار ألوان المكياج وأساليبه المختلفة.

تابعي الصور إذن، واستوحي إطلالاتك من مكياج مدونات الموضة في شهر رمضان المبارك 2025.

مكياج ترابي على طريقة سوسن القاضي

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إذا كنتِ من محبات الألوان الترابية في شهر رمضان المبارك، يمكنكِ التألق على طريقة مدونة الموضة والجمال سوسن القاضي التي افتتحت شهر رمضان 2025 بإطلالة جذابة بالعباية البيج، التي نسقت معها مكياجاً ترابياً بارزاً ارتكز على ظلال العيون الترابية اللامعة المسحوبة إلى خارج العين، وأدمجتها مع الظلال السموكي عند طرف العين الخارجي مع الكحل الأسود المحدد للعين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدت مكياج البشرة المخملي مع البلاشر الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البني الغلوس المحدد بقلم الكونتور البني الداكن، كذلك اعتمدت تسريحة الكعكة الناعمة مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة.

مكياج زهري لامع من وحي نجود الرميحي

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أما إذا كنتِ تفضلين الألوان الزهرية اللامعة في شهر رمضان المبارك، فيمكنكِ اعتماد أسلوب مدونة الموضة والجمال نجود الرميحي، التي ظهرت في إحدى إطلالاتها خلال الشهر الفضيل بالعباية الرمضانية المطبعة بالرسومات الزهرية والسوداء، ونسقت معها مكياجاً زهرياً بنغمات لامعة، طبّقت من خلاله الظلال الزهرية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر العريض المسحوب إلى خارج الجفن العلوي للعين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن المناسب لها، إلى جانب البلاشر الزهري الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع قصة الكاريه الطويل والغرة الجانبية.

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مكياج سموكي راقٍ من نهى نبيل

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وعلى طريقة مدونة الموضة والجمال نهى نبيل، يمكنك التألق في شهر رمضان المبارك بمكياج سموكي راقٍ يرتكز على ظلال العيون السموكي المسحوبة إلى خارج العين، مع تحديد رسمة العين بالكحل الأسود والأيلاينر وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة بلمسات لامعة ومشرقة جنباً إلى جنب مع البلاشر الوردي اللامع، وأحمر الشفاه الوردي الداكن بطبقات الغلوس المحددة بالكونتور، كذلك يمكنك التألق بتسريحة الكعكة المرتفعة بأسلوب نهى نبيل، مع خصل الغرة الوسطية الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، هذه الإطلالة الجمالية يمكنها أن تبرز جمالك وتزيدك جاذبية وأناقة في سهرات رمضان.

مكياج زهري ناعم من وحي يارا النملة

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وللشابات المحجبات، يمكنكنّ التألق بمكياج زهري ناعم خلال الشهر الفضيل على طريقة مدونة الموضة والجمال يارا النملة، التي اختارت في إحدى إطلالاتها هذه الصيحة الجمالية الخفيفة والناعمة؛ من خلال تطبيق ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش، وبدت بشرتها ناعمة وموحدة بالفاونديشن الخفيف مع البلاشر الزهري البسيط على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات غير المحدد الذي أبرز شفتيها الممتلئتيْن.

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مكياج ناري جذاب على طريقة لما العقيل

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وفي حال كنتِ من محبات الألوان النارية في أساليب المكياج خلال شهر رمضان المبارك، يمكنكِ التألق على غرار مدونة الموضة والجمال لما العقيل، التي تألقت في إحدى إطلالاتها الجمالية بالعباية البرتقالية، ونسقت معها مكياجاً نارياً جذاباً ارتكز على ظلال العيون النارية المسحوبة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى الخارج وطبقات الماسكرا على الرموش، وبدت بشرتها مخملية مع البلاشر الترابي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الترابي الناعم المحدد بالكونتور البني، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المالس بالفرق الوسطي للغرة.