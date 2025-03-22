شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد 4 لاعبين أمام الطلائع.. أبرزهم بن شرقي وإمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الرباعى "أشرف بن شرقى وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري" فى مباراة الطلائع المقبلة بكأس عاصمة مصر.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وغاب رباعى الأهلى عن مباراة إنبى الأخيرة بسبب استمرار حصولهم على راحة خلال فترة الاجندة الدولية، ويرغب الجهاز الفنى فى مشاركتهم فى مباراة الطلائع لتجهيزهم للتحديات التى تنتظر المارد الاحمر خلال الفترة المقبلة وأبرزها مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

استهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة



ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة



الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو



الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.