شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في ثاني جولات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص مارسيل كولر على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين ومنح اللاعبين تعليمات فنية، من أجل تنفيذها في المباريات القادمة، سواء في كأس عاصمة مصر أو مباراة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار حمزة علاء فى حراسة مرمى المارد الأحمر بمباراة الطلائع المقبلة، بعد مشاركته أساسياً فى مباراة إنبى الأخيرة، وظهوره بشكل مميز طوال أحداث اللقاء الذى خاضه الأهلى بقيادة فنية لسامى قمصان المدرب العام قبل عودة كولر من سويسرا.

مباراة الأهلى وطلائع الجيش تقام فى التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.



كولر يمنح تعليمات للاعبين



محاضرة كولر مع اللاعبين



مخلوف



مران الأهلي



معلول والشحات



معلول والعش



معلول



الشحات



امام



بن شرقي وامام



بن شرقي



تدريب الأهلي



حراس الاهلي



داري



زعلوك



عاشور



كولر وجامبيرلي