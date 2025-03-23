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مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور"

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  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 1/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 2/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 3/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 4/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 5/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 6/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 7/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 8/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 9/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 10/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 11/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 12/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 13/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 14/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 15/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 16/19
  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 17/19
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  • مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتعليمات خاصة للاعبين "صور" 19/19

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القاهرة - سامية سيد - كتب - سليمان النقر

السبت، 22 مارس 2025 11:48 م

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في ثاني جولات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص مارسيل كولر على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين ومنح اللاعبين تعليمات فنية، من أجل تنفيذها في المباريات القادمة، سواء في كأس عاصمة مصر أو مباراة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار حمزة علاء فى حراسة مرمى المارد الأحمر بمباراة الطلائع المقبلة، بعد مشاركته أساسياً فى مباراة إنبى الأخيرة، وظهوره بشكل مميز طوال أحداث اللقاء الذى خاضه الأهلى بقيادة فنية لسامى قمصان المدرب العام قبل عودة كولر من سويسرا.

مباراة الأهلى وطلائع الجيش تقام فى التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كولر يمنح تعليمات للاعبين
كولر يمنح تعليمات للاعبين

 

محاضرة كولر مع اللاعبين
محاضرة كولر مع اللاعبين

 

مخلوف
مخلوف

 

مران الأهلي
مران الأهلي

 

معلول والشحات
معلول والشحات

 

معلول والعش
معلول والعش

 

معلول
معلول

 

الشحات
الشحات

 

امام
امام

 

بن شرقي وامام
بن شرقي وامام

 

بن شرقي
بن شرقي

 

تدريب الأهلي
تدريب الأهلي

 

حراس الاهلي
حراس الاهلي

 

داري
داري

 

زعلوك
زعلوك

 

عاشور
عاشور

 

كولر وجامبيرلي
كولر وجامبيرلي

 

كولر ويانكون
كولر ويانكون

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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