شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 22 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 22 - 3 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الزمالك يفتقد 11 لاعباً أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر، ومحمد صلاح يواصل مطاردة حسام حسن ويخطف صدارة هدافي تصفيات المونديال، وحمزة علاء يواصل حماية عرين الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر.

مصدر بالزمالك يكشف تطورات جديدة في ملف زيزو.. ويؤكد: لم يوقع لأي نادٍ

كشف مصدر بنادى الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ الفترة الحالية.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء مع والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي، والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، من أجل ضمه بالمجان في الصيف المقبل.

حمزة علاء يواصل حماية عرين الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار حمزة علاء فى حراسة مرمى المارد الأحمر بمباراة الطلائع المقبلة، بعد مشاركته أساسياً فى مباراة إنبى الأخيرة،وظهوره بشكل مميز طوال أحداث اللقاء الذى خاضه الأهلى بقيادة فنية لسامى قمصان المدرب العام قبل عودة كولر من سويسرا.

أشرف داري يعود لدفاع الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر

يعود المغربى أشرف داري لقيادة دفاع النادى الأهلى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بكأس عاصمة مصر، بعد غيابه عن مباراة إنبى الأخيرة، بسبب حصوله على راحة بفرمان من السويسري مارسيل كولر.

محمد صلاح يواصل مطاردة حسام حسن ويخطف صدارة هدافي تصفيات المونديال

استعاد محمد صلاح ، نجم هجوم فريق ليفربول، ابتسامته مع منتخب مصر بعد فترة صعبة مع "الريدز". صلاح شارك أساسياً فى مباراة مصر ضد إثيوبيا، مساء الجمعة، بالجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

الزمالك يفتقد 11 لاعباً أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر

يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ، خدمات 11 لاعباً قبل مواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

بيسيرو يضم أحمد فتوح لقائمة الزمالك أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر