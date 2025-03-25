شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية لبحث تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى ضوء الجهود المستمرة لدعم الحركة الأولمبية والرياضيين المصريين.

فى مستهل اللقاء تقدم الدكتور أشرف صبحى بالتهنئة إلى آية مدنى بمناسبة فوزها بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الرائدة فى الرياضة العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لدعم الرياضيين المصريين على المستوى الدولى.

كما تطرق وزير الشباب والرياضة إلى دور مصر الفاعل فى المنظومة الأولمبية، مشيدًا بمشاركة مصر فى اختيار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة والشفافية فى إدارة المؤسسات الرياضية، حيث كانت آية مدنى هى ممثلة الدولة المصرية فى عملية التصويت لاختيار رئيس اللجنة الأولمبية الجديد.

وفى هذا السياق أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تحياته وتهنئته لرئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة بمناسبة فوزها بهذا المنصب، متمنيًا لها التوفيق والنجاح فى قيادة الحركة الأولمبية العالمية خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية فى مختلف المجالات التى تخدم تطور الرياضة عالميًا.

من جانبها أعربت آية مدنى عن سعادتها بلقاء وزير الشباب والرياضة، مشيدة بالدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة للرياضيين، والذى يساهم فى تحقيق إنجازات رياضية متميزة، وأكدت حرصها على التعاون الدائم مع الوزارة لتطوير الرياضة المصرية وتعزيز تواجدها على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق مزيد من النجاحات فى مختلف الألعاب الرياضية.