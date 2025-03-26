شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي علي سبورتنج في الجولة الحادية عشر بالمرحلة النهائية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره سبورتنج بنتيجة 31-25 علي صعيد الجولة الحادية عشر بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع البنك الأهلي الجمعة المقبل.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم .

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي و سموحة مع طلائع الجيش و الزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام .