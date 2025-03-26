شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي علي سبورتنج في الجولة الحادية عشر بالمرحلة النهائية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 25 مارس 2025 10:53 م
فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره سبورتنج بنتيجة 31-25 علي صعيد الجولة الحادية عشر بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع البنك الأهلي الجمعة المقبل.
أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم .
ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي و سموحة مع طلائع الجيش و الزمالك مع الزهور.
فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام .
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