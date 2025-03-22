شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مغادرة بعثة المنتخب الوطني المغرب للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المغرب فى الحادية عشرة صباح اليوم، السبت، للعودة إلى القاهرة استعدادا لمواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل.

والتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبي أمس، الجمعة، على ملعب العربي الزاولي فى المغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026، وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.



ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.



ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نقطة، بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.