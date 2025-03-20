الاقتصاد

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه

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آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يشهد تطورات ملحوظة خلال التعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025. وفقًا لأحدث التحديثات، سجل سعر الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية كما يلي:

 

 

 

هذه الأسعار تعكس التقلبات في سوق صرف العملات الأجنبية في مصر، وتأتي في سياق التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. يُعتبر سعر الدولار الأمريكي من بين الأرقام الاقتصادية المهمة في مصر، حيث يؤثر على التجارة والاستثمار والسياحة.

 

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
 

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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