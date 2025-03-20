شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المكسيكية تحبط تهريب 4.5 طن من الكوكايين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترضت البحرية المكسيكية قارب تهريب يحمل 5ر4 طن كوكايين قبالة ساحل البلاد على المحيط الهادئ، حسبما ذكرت سلطات أمنية اليوم الخميس.

وأوقف الجنود القارب بعد مطاردة على بعد حوالي 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة كابو سان لوكاس عند الحافة الجنوبية لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا السياحية، بحسب السلطات، وتم القبض على أربعة مشتبه بهم.

وكتب وزير الأمن عمر جارسيا حرفوش عبر منصة إكس، حيث شارك مقطعا مصورا للعملية، أن السلطات المكسيكية صادرت 31 طنا من الكوكايين في البحر في غضون ما يربو قليلا على خمسة شهور.

