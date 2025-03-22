شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: عدوان إسرائيل على غزة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أدان محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بأشد العبارات تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"جرائم حرب" تستهدف المدنيين الأبرياء وتزيد من معاناتهم الإنسانية.

وأكد أبو العلا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتؤكد مرة أخرى الطبيعة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.

ووجه رئيس الحزب العربي الناصري انتقادًا حادًا لصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، قائلًا: "صمت العالم على جرائم الاحتلال يشجع على استمرارها، ويجعل من الضروري على الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو العلا أن الحزب العربي الناصري يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب التي ترتكب بحق أهالي غزة. كما دعا إلى ضرورة رفع الحصار الظالم المفروض على القطاع، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واختتم البيان بتأكيد دعم الحزب العربي الناصري الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حريته واستقلاله، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المركزية، وأن أي تسوية يجب أن تحترم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.