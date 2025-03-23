شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز حقوق الإنسان أولوية التحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى اهتمامه بعدة ملفات لعل أبرزها ملف حقوق الإنسان، وانطلاق التحالف الوطني يعد بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها.

كما يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات التى انتشرت فى كل محافظات مصر وتنوعت بشكل يضمن حياة كريمة للمواطنين.

ونجد أعضاء التحالف الوطني يتسابقون على طرح عدد من المبادرات وينتشرون فى كافة المحافظات والقرى لتقديم خدماتها للأكثر احتياجا وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مما يقدم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.

ولم يدخر التحالف الوطني وقتا أو جهدا في تقديم خدماته على مدار العام ليشارك الأولى بالرعاية كافة المناسبات والأعياد وتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة فى كل الجوانب الحياتية لضمان حياة كريمة.