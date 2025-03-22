شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: رسائل الرئيس السيسى دائما تتعلق بالوعى والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كرر زياراته للأكاديمية العسكرية، وحفل إفطار القوات المسلحة، ودائما رسائل الرئيس تتعلق بالوعى، وأهمية الحديث عن تصدى القوات المسلحة لكل ما يهدد الأمن القومى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا لايف"، أن الرئيس السيسى دائما يقول بأن الشعب المصرى طالما موحد ومتجانس ولديه الوعى والقدرة يستطيع التصدي لأي مخططات خارجية، مشيرا إلى أنها مخططات معلنة من دول ونشاهدها من دول تساقطت أو فقدت قدرتها على الاستمرار، أو دخلت في سياقات عنصرية وعرقية وغيرها.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أنه دائما مثل هذه الرسائل تتحدث بالتفصيل فيما يهم المواطنين، وكاشفة لمتابعة الرئيس السيسى لما ينشر بشكل عام والنقاشات والتواصل الاجتماعي والإعلام، ويوجه بأن تعبر الدراما والإعلام عن المجتمع المصري وتطلعاته.