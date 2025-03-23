شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سنغافورة يفطر على مائدة ضيوف مصر واحتفاء بقيم التضامن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء رمضانية استثنائية تعكس روح العطاء والتكافل، استضافت مائدة ضيوف مصر، إحدى أنشطة مجلس الشباب المصري ضمن برامج الفريق الإقليمي للإغاثة، مساء السبت، سعادة السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، الذي شارك في الإفطار وسط حضور واسع من قيادات المجتمع المدني ورموز العمل السياسي والإعلامي. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، حيث لا تقتصر الفعالية على هذه المائدة فقط، بل تمتد عبر العديد من الموائد الأخرى التي ينظمها مجلس الشباب المصري في مختلف المحافظات، في نموذج متكامل يُجسد قيم التراحم والتضامن المجتمعي.

وخلال الإفطار، أعرب السفير دومينيك جوه عن سعادته بهذه التجربة الفريدة، مشيدًا بالأجواء المميزة التي تجمع المصريين والنازحين والمغتربين في مساحة إنسانية تُجسد القيم الرمضانية الحقيقية. وأكد أن هذه الفعالية ليست مجرد مائدة إفطار، بل نموذج يُحتذى به في تعزيز قيم المشاركة المجتمعية والإنسانية، معتبرًا أن روح الضيافة المصرية التي تجسدت في المائدة تعكس تقاليد مصر العريقة في احتواء الجميع ومد يد العون لمن يحتاج. كما أثنى على الدور الذي يلعبه مجلس الشباب المصري من خلال هذه المبادرة وغيرها من البرامج الإغاثية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العمل التطوعي والمجتمعي.

من جانبه، رحّب الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بـالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسعادة السفير والضيوف المشاركين، مؤكدًا أن مائدة “ضيوف مصر” أصبحت منصة تُجسد قيم التلاحم المجتمعي والاحتفاء بروح التكافل خلال الشهر الكريم، حيث تجمع يوميًا ما يقارب ألف مشارك، من بينهم النازحون من دول الصراع مثل غزة والسودان وسوريا واليمن، إلى جانب طلاب العلم المغتربين عن محافظاتهم وأبناء الأسر الأكثر احتياجًا. وأوضح أن هذه المائدة ليست سوى جزء من جهود مجلس الشباب المصري، الذي أطلق الفريق الإقليمي للإغاثة لتنفيذ عدد من المبادرات والموائد الرمضانية في مختلف المحافظات، في إطار حرص المجلس على تعزيز قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومساندتهم في هذه الأوقات الصعبة.

وشهد الإفطار حضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين، من بينهم النائب شريف الجبري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب هادي مرجان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والبرلماني السابق رجب هلال حميدة، والدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وأحمد بدوي، رئيس الجمعية المصرية للاجئين، والمهندس محمد إسماعيل، نائب رئيس اتحاد اللاجئين بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة 6 أكتوبر، وآمنة فزاع، رئيس نادي المرأة الإفريقية، والدكتور أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين، والحقوقي محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الأحزاب السياسية من أحزاب العدل والاتحاد وإرادة جيل ومصر القومي، وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات. كما شارك في الفعالية نخبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، من بينهم الكاتب الصحفي شريف عرفة، والكاتب والإعلامي أحمد الخطيب، والكاتب الصحفي عصام الشريف، رئيس تحرير موقع الحرية، إلى جانب عدد من الإعلاميين البارزين من مختلف وسائل الإعلام المصرية.

مائدة “ضيوف مصر”، التي تُعد واحدة من أهم المبادرات الرمضانية التي أطلقها مجلس الشباب المصري، ليست مجرد مائدة إفطار، بل منصة تُعزز قيم التضامن الاجتماعي، حيث تُوفر مساحة للحوار والتواصل بين فئات المجتمع المختلفة، وتُجسد المعاني الحقيقية للشهر الكريم. ومع استمرار المجلس في تنظيم موائد رمضانية مماثلة في مختلف المحافظات، تظل هذه المبادرة نموذجًا حيًا لقيم الكرم والتآخي التي يتميز بها الشعب المصري، ورسالة تؤكد أن رمضان هو شهر العطاء والتراحم، وأن التكافل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

سفير سنغافورة

مائدة ضيوف مصر

جانب من حفل الافطار