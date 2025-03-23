شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: توزيع مساعدات غذائية ولحوم في محافظة دمياط خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المتواصلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة دمياط، واصل التحالف توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع 500 شنطة مواد غذائية إضافية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن إلى 2250 شنطة مواد غذائية و1.5 طن من اللحوم بمحافظة دمياط.

يأتي هذا الجهد استكمالًا لسلسلة المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني في دمياط، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقًا، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال الشهر الفضيل.