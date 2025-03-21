شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الحرمين" تُباشر خططها التشغيلية للعشر الأواخر بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جاهزية تامة

الدمام - شريف احمد - استعدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين لاستقبال كثافة الزائرين المتوقعة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بمنظومة متنوعة من الخدمات مقسمة على 4 مرتكزات رئيسة، تجسد عناية الهيئة بمحور الخدمات التشغيلية وخدمات الصيانة وإدارة الحشود البشرية والخدمات الاجتماعية.وكثفت الهيئة جهودها في الخدمات التشغيلية من حيث جاهزية المصليات بالسجاد وخدمات التطهير والنظافة والتبخير والتطييب وسقيا ماء زمزم للمصلين وخدمات الوقاية البيئية، والعناية بالمرافق ودورات المياه ومنع الظواهر السلبية، وتهيئة خدمة العربات ونظام المراقبة والبلاغات لتحقيق مستوى عالٍ من الرضا عن الخدمات المقدمة للمستفيدين.وفي جانب خدمات الحشود والإرشاد المكاني ضاعفت الهيئة جهودها في تهيئة الممرات داخل المسجد النبوي وخارجه لتسهيل الحركة وضمان تفويج ميسر للمصليات داخل المسجد وساحاته وسطحه، وفق خطة تفويج تضمن استيعاب جميع أعداد المصلين دون تعطيل للخدمات، وسهولة التعامل مع الحالات الطارئة بتنسيق وتناغم مع الجهات الأمنية في المسجد النبوي.وراعت الهيئة جاهزية خدمات الصيانة للمصاعد والسلالم الكهربائية وأنظمة الصوت والإنارة والتكييف والتهوية، بالإضافة لأنظمة السلامة ومصادر الطاقة وجاهزية نظام الطوارئ والاستعداد للحالات المطرية.وضاعفت الهيئة جهودها في مرتكز الخدمات الاجتماعية وتنظيم مساندة الفرق التطوعية في تقديم الخدمات للمصلين، بالإضافة تنظيم خدمات الاعتكاف لقرابة 4000 معتكف من 120 جنسية بتناغم تام، بالإضافة للخدمات الصحية والترجمة وتأمين وجبات الفطور والعشاء والسحور وخدمات الضيافة لتهيئة البيئة المناسبة للمعتكفين.