شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية وسيول على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

حسب توقعات الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

حالة البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-45 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.