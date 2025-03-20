شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تدعو لتمويل الاستجابة لمكافحة السل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاضطرابات في خدمات مكافحة السل، التي تعرض ملايين الأرواح للخطر.

وحثت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل الموافق 24 مارس إلى توفير الموارد لرعاية مرضى السل في جميع البلدان.

وأشارت إلى أن السل لا يزال أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم, ويودي بحياة أكثر من مليون شخص سنويًا، وأن الجهود العالمية لمكافحة السل أنقذت 79 مليون حياة منذ عام 2000.