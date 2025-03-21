شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 21 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 21-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:36 صموعد صلاة الظهر 12:08 مموعد صلاة العصر 3:35 مموعد صلاة المغرب 6:12 مموعد صلاة العشاء 7:30 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:28 صموعد صلاة الظهر 11:59 صموعد صلاة العصر 3:26 مموعد صلاة المغرب 6:03 مموعد صلاة العشاء 7:20 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:22 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:10 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م

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