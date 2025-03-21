شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 21 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 21-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م
وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:20 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
وقت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:55 م
وقت صلاة العشاء 7:10 م
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
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