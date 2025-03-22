أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-3-2025 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-3-2025 بمحافظات الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 22 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 22-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:31  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء  7:25

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:26
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:21  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:21
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة  العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:56 م
وقت صلاة العشاء 7:11 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29  ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:15

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements