شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 22 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 22-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:25 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:26

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:21

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:11 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:15

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