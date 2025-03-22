شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغوط القصوى لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط الأقصى على إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية، وفق نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشارت إلى أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تنتهك العقوبات المفروضة على طهران، وأضافت الخارجية الأمريكية أنها لا تخطط لرفع العقوبات عن سوريا، لكنها ستسمح بالتعاملات المالية لأغراض إنسانية، وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.