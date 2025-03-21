شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب لقرارات البنوك المركزية.. الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم، على انخفاض جماعي، وسط ترقب لقرارات السياسات النقدية في عدد من البنوك المركزية الكبرى في أوروبا.وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بمقدار 2.40 نقطة، أو بنسبة 0.43 بالمئة، ليصل إلى مستوى 552.97 نقطة في نهاية التعاملات.كما أغلق مؤشر"داكس" الألماني على هبوط بمقدار 274.93 نقطة، أو بنسبة 1.18 بالمئة، ليصل إلى مستوى 23013.13 نقطة.وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بمقدار 4.67 نقاط، أو بنسبة 0.05 بالمئة عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 8701.99 نقطة.كما انخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 77.27 نقطة، أو بنسبة 0.95 بالمئة، ليصل إلى مستوى 8094.20 نقطة عند الإغلاق.