الاقتصاد

ترقب لقرارات البنوك المركزية.. الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

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واس - بروكسل 0 تبليغ

  • ترقب لقرارات البنوك المركزية.. الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع 1/3
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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم، على انخفاض جماعي، وسط ترقب لقرارات السياسات النقدية في عدد من البنوك المركزية الكبرى في أوروبا.
وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بمقدار 2.40 نقطة، أو بنسبة 0.43 بالمئة، ليصل إلى مستوى 552.97 نقطة في نهاية التعاملات.
مؤشرات الأسهم الأوروبية - اليوم

الأسهم الأوروبية

كما أغلق مؤشر"داكس" الألماني على هبوط بمقدار 274.93 نقطة، أو بنسبة 1.18 بالمئة، ليصل إلى مستوى 23013.13 نقطة.
أسواق الأسهم الأوروبية - متداولة

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بمقدار 4.67 نقاط، أو بنسبة 0.05 بالمئة عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 8701.99 نقطة.
كما انخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 77.27 نقطة، أو بنسبة 0.95 بالمئة، ليصل إلى مستوى 8094.20 نقطة عند الإغلاق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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