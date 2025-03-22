شكرا لقرائتكم خبر عن مائة ألف جنيه تشتري إيه من سوق الذهب في مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت سبيكة الذهب بوزن 20 جرام في السوق المصري اليوم الجمعة 21 مارس 2025 مبلغ 100 ألف جنيه شامل المصنعية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا على مدار أسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم



- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

ووفقًا لتجار الصاغة في مصر، فإن سعر الذهب عالميًا استقر فوق حاجز 3 آلاف دولار للأونصة، بينما شهد عيار 24 ارتفاعًا ملحوظًا على مدار الأسبوع الماضي، مما انعكس على الأسعار المحلية للسبائك الذهب في مصر.



وأشار الخبراء إلى أن الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار لا يزال مرتفعًا، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

من جهة أخرى، أكد تجار الذهب أن الأسعار المحلية تأثرت أيضًا بارتفاع سعر الدولار في السوق، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية في التأثير على ثقة المستثمرين. لذلك، يُنصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة.