شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الوطنية للصلب" يتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 212.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.988 مليار جنيه، يليه سهم "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" بحجم تداول بلغ 240 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.409 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 49.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "كونتكت المالية القابضة" بحجم تداول 200 مليون ورقة، وبقيمة تداول 826.4 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 10.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 816.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 14.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 771.2 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 316.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 702.5 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر"، بحجم تداول 20.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 521.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 70.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 505.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 44.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 494.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31677.58 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 10.28% ليغلق عند مستوى 11024.36 نقطة.

