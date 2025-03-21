شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسترد أغلب خسائرها في ختام التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

تقلبات حادة في البورصة

الدمام - شريف احمد - استردت الأسهم الأمريكية أغلب خسائرها المبكرة في ختام تعاملات اليوم الخميس في بورصة وول ستريت، في ظل ظهور مؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي على الأقل حتى الآن.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا في ختام التعاملات بنسبة 2ر0% بعد تراجعه بنسبة 4ر0% في تعاملات الظهيرة.في حين قلص مؤشر داو جونز الصناعي القياسي خسائره ليتراجع بواقع 11 نقطة أي بأقل من 1ر0% بعد أن كان قد تراجع بواقع 56 نقطة أي بنحو 2ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و47 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع نهاية التعاملات بنسبة 3ر0% مقابل تراجع بنسبة 5ر0% في تعاملات الظهيرة.ومع نهاية التعاملات انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40ر12 نقطة ليصل إلى 89ر5662 وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 31ر11 نقطة ليصل إلى 32ر41953، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 16ر59 نقطة ليصل إلى 63ر176941 نقطة.وشهدت بورصة وول ستريت تقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تذبذبت أسعار الأسهم بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.وتلقت الأسهم دفعة يوم الأربعاء بعد أن صرح رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بأن الاقتصاد لا يزال قويا بما يكفي في الوقت الحالي لإبقاء أسعار الفائدة كما هي.