العراق يفلت من فخ الكويت.. و"السعودي" يعود

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الصيني 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف الأخضر السعودي اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 50، بعد تمريرة رائعة من زميله سعود عبد الحميد.

وبهذه النتيجة عاد المنتخب السعودي إلى نغمة الانتصارات في التصفيات الآسيوية، حيث كان آخر فوز للأخضر أمام الصين أيضًا في مباراة الجولة الثانية، والتي انتهت حينها بثنائية مقابل هدف.

واحتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، حصدها من انتصارين و3 تعادلات وهزيمتين، في المقابل جاءت الصين في المركز السادس والأخير بـ6 نقاط.

"الكويتي" يحرج "العراقي" في عقر داره

خطف منتخب العراق تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه الكويتي بنتيجة (2-2)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الحاسمة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح منتخب الكويت التسجيل عبر يوسف ناصر، في الدقيقة 39، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني، في الدقيقة 70.

وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز الكويت، قلص أكام هاشم الفارق للعراق، في الدقيقة 90+3، ثم أدرك إبراهيم بايش التعادل، في الدقيقة 90+11.

وشهدت الدقيقة 90+13 طرد لاعب المنتخب الكويتي، عبد الرحمن الفضلي.

وبهذا التعادل، رفع منتخب العراق رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن الأردن، صاحب المركز الثاني، الذي فاز على نظيره الفلسطيني (3-1).

أما منتخب الكويت، فقد رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن عمان، صاحبة المركز الرابع.

خماسية عنابية في الشباك الكورية

فاز منتخب قطر على ضيفه الكوري الشمالي بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على إستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

خماسية العنابي القطري حملت توقيع أكرم عفيف وأحمد الجانحي ويو سونج كيم لاعب كوريا الشمالية بالخطأ في مرماه، وأحمد الراوي وأحمد علاء في الدقائق 17 و23 و34 و56 و66.

فيما سجل ري جو جوك، هدف منتخب كوريا الشمالية، في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد منتخب قطر إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الإمارات صاحبة المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة الأولى.

"النشامى" واثق الخطى

تغلب منتخب الأردن، على شقيقه الفلسطيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على إستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ثلاثية الأردن حملت توقيع يزن العرب وعبد الله نصيب وموسى التعمري، في الدقائق 3 و11 و48.

فيما سجل هدف منتخب فلسطين، تامر صيام، في الدقيقة 33.

وكرر منتخب النشامى، نفس النتيجة، التي حققها على الفدائي في لقاء الذهاب، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة الثانية.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب فلسطين عند 3 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

إيران.. نقطة واحدة تكفي للتأهل

باتت إيران على بعد نقطة واحدة من نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد فوزها على ضيفتها الإمارات بهدفين نظيفين الخميس، في ستاد آزادي بطهران في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية.

سجل سردار أزمون (45+27) ومحمد محبي (70) هدفي إيران .

ورفعت إيران رصيدها في صدارة المجموعة الأولى إلى 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أوزبكستان الفائزة على قرغيزستان 1 0، و9 نقاط عن الإمارات الثالثة.

وتحتاج إيران إلى حصد نقطة في المباريات الثلاث المتبقية أمام أوزبكستان وكوريا الشمالية على أرضها وقطر خارج ملعبها للصعود إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها.