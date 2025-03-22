شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة سلبية بين مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وفى الدقيقة 6 باغت منتخب إثيوبيا الفراعنة بكرة عرضية حولها أحمد مهاجمى الفريق برأسه لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، ورد زيزو فى الدقيقة 14 بتصويبة متقنة كادت تسكن شباك اثيوبيا ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات.
يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.
حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.
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