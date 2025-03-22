شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة سلبية بين مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وفى الدقيقة 6 باغت منتخب إثيوبيا الفراعنة بكرة عرضية حولها أحمد مهاجمى الفريق برأسه لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، ورد زيزو فى الدقيقة 14 بتصويبة متقنة كادت تسكن شباك اثيوبيا ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات.

يخوض المنتخب المباراة بطريقة 3 - 4 - 3، وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش وأسامة فيصل.

يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.