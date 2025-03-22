شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 21 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 – 3 – 2025، فى مقدمتها: اللجنة الأولمبية تحدد آخر موعد لاستقبال مستندات خاصة بأزمة مباراة القمة.

اللجنة الأولمبية تحدد آخر موعد لاستقبال مستندات خاصة بأزمة مباراة القمة

تنتظر اللجنة الأولمبية المصرية يوم 24 مارس الجاري من أجل تلقي آخر خطابات ومستندات من الأطراف المتصارعة في أزمة مباراة القمة الأخيرة حتى تدرس اللجنة جميع هذه المستندات، ثم تصدر حكمها في هذا الصراع الشائك الذي استحوذ على اهتمامات الجماهير المصرية خلال الأيام الماضية.

استبعاد إبراهيم عادل من مباراة مصر وإثيوبيا بسبب الإصابة

خرج إبراهيم عادل من قائمة منتخب مصر الأول، في مباراته أمام إثيوبيا المقرر لها الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة بسبب شعوره بآلام عضلية.

تأهيل عبدالله السعيد وشلبي وتخصيص فقرة بدنية لاعبى الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

حسام حسن يعقد محاضرة للاعبي المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة بعد قليل للاعبي الفراعنة استعدادا لمواجهة إثيوبيا، من المتوقع أن تشهد الاستقرار على خطة اللعب والتشكيل المحتمل للقاء المرتقب.

استمرار غياب 11 لاعباً عن الأهلى أمام الطلائع فى بطولة كأس عاصمة مصر

يواصل 11 لاعباً بالنادى الأهلى الغياب عن المارد الأحمر فى مباراة طلائع الجيش ببطولة كأس عاصمة مصر لأسباب مختلفة. وتشمل قائمة الغيابات: "محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير بسبب التواجد مع منتخب مصر، الذي سيواجه إثيوبيا اليوم ثم سيراليون الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026".

انتظام محمد حمدي فى مران الزمالك.. ومرحلة جديدة من تأهيل الجفالي

انتظم محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

أحمد الكاس يمنح لاعبي منتخب الناشئين راحة 48 ساعة قبل أمم أفريقيا

قرر أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، منح لاعبي المنتخب راحة لمدة يومين اليوم الجمعة وغدًا السبت على أن يعود اللاعبون للتجمع يوم الأحد استعدادا لأمم أفريقيا التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.